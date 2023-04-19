На перетині трьох держав: Зеленський відвідав прикордонну ділянку на Волині

УКРІПЛЕННЯ КОРДОНІВ

Волинська область – Очільник держави ознайомився з облаштуванням державного рубежу на напрямку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.

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Про це повідомляють в Офісі Президента.

На прикордонній ділянці готуються до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі: нарощують інженерні загородження, встановлюють фортифікаційні споруди та налаштовують системи віддаленого відеоспостереження.

В рамках робочої поїздки президент України нагородив військовослужбовців ДПСУ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні». Очільник держави подякував прикордонникам, які, у тому числі, брали участь у битві за Бахмут.

«Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів би подякувати вам і вашим побратимам», — зазначив президент.