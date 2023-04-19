На сході вже відбуваються контрнаступальні дії ЗСУ — Маляр

КОНТРНАСТУП

Заступниця міністра оборони зазначила, що контрнаступ не треба зводити лише до активних дій, адже йдеться про звільнення усіх територій України.

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«Ми націлені на звільнення території й ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях... Важливо розуміти, що не буде такого дня, коли ЗСУ скажуть: завтра починаємо контрнаступ тому, що це не можливо в умовах війни, бо це секретна інформація», — заявила Ганна Маляр у телемарафоні.

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Вона також зазначила, що українські військові успішно діють на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — росіяни просуватися там не можуть.

«ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ... априклад, у Бахмуті, де в тому числі є активні штурмові дії наших військ. Постійно триває підготовка ЗСУ і різних дій оборонного й наступального характерів. Насправді контрнаступальні дії вже відбуваються і зараз на сході», — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю NV повідомив, що РФ провалила зимово-весняний наступ і перейшла до оборони в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки.

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