Німеччина надасть 111 мільйонів євро на відновлення України

Допомога союзників

Державний секретар Німеччини з питань розвитку Йохен Флясбарт під час візиту в Україну.

Додатковий пакет фіндопомоги під час візиту у Київ анонсував державний секретар Німеччини з питань розвитку Йохен Флясбарт.

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Про це повідомили на сайті Міністерство розвитку Німеччини (BMZ).

Ці кошти підуть на житло для внутрішньо переміщених осіб. Також частину з них направлять для підтримки українських муніципалітетів, зокрема для фінансування ремонту та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

«Відновлення України буде величезним завданням для країни, її народу і для нас як міжнародної спільноти. І воно починається вже зараз, навіть якщо, на жаль, війні не видно кінця. Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно стояти на його боці», —зазначив Флясбарт.

Він додав, що це також є інвестицією в майбутнє Європи.

«Сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загальноєвропейського процвітання», — сказав Держсекретар.

З 18 по 19 квітня Фласбарт перебуває із офіційним візитом в Україні, як уповноважений федерального уряду з координації зусиль з міжнародної реконструкції.

«Окрім переговорів з українським урядом щодо розширення двосторонньої співпраці, поїздка передбачає переговори з українським громадянським суспільством щодо посилення антикорупційних заходів та прозорості, а також обмін інформацією з українськими підприємцями щодо ситуації в українській економіці під час війни та ролі приватний сектор у реконструкції», — розповіли у BMZ.

Під час візиту Фласбарт також проводить переговори з парламентаріями, Асоціацією міст України та ООН.

Нагадаємо, Німеччина вже передала ЗСУ другу з обіцяних систем ППО «Ірис-Т». Також в Україну вже прибули системи ППО «Петріот» від Німеччини, США, Нідерландів.