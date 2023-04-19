Німеччина передала Україні другу з обіцяних систем ППО «Ірис-Т» — Spiegel

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Усього Берлін обіцяв Києву чотири такі системи протиповітряної оборони.

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За інформацією видання, «Ірис-Т» та 16 керованих ракет було доставлено в Україну кілька днів тому.

Дві інші системи мають бути доставлені в Україну до початку 2024 року. За інформацією Spiegel їх ще мають виготовити.

Перший екземпляр «Ірис-Т» було передано в Україну ще в жовтні 2022 року. У виданні зазначають, що ця система добре себе зарекомендувала взимку на Київщині.

Віталій Кличко сказав у березні в інтерв’ю NRD, що завдяки роботі «Ірис-Т» вдалося врятувати тисячі життів під час авіударів по українській столиці.

«Наші військові в захваті від “Ірис-T”. Кожен удар — влучний, ніхто не промахується», — розповів міський голова Києва.

У виданні також зазначають, що «Ірис-Т» — це дуже дорога система ППО. Навіть власне німецький Бундсвер на озброєнні її немає. Цього року Міністерство оборони Німеччини хоче закупити вісім одиниць даної ППО.