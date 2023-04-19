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Нічна атака РФ: Повітряни сили збили 17 безпілотників

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В Одеській області зафіксоване влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури
В Одеській області зафіксоване влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури © Оперативне командування "Південь"
Автор тексту: Олександра Стара
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В Одеській області зафіксоване влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

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На території зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували. Минулось без постраждалих, повідомили в ОК «Південь» та районній військовій адміністрації.

 

Нічна атака РФ: Повітряни сили збили 17 безпілотників
Нічна атака РФ: Повітряни сили збили 17 безпілотників © Оперативне командування "Південь"

 

Нічна атака РФ: Повітряни сили збили 17 безпілотників
Нічна атака РФ: Повітряни сили збили 17 безпілотників © Оперативне командування "Південь"

 

Загалом цієї ночі росіяни запустили 12 «Шахедів» по Одещині, десять яких вдалось збити силами ППО.

У вечір проти 19 квітня під атаку РФ потрапили Запоріжжя та околиці Дніпра. Там Повітряні сили знищили сім БпЛА, шість з яких дрони-камікадзе «Шахед-136», зазначили в Повітряному командуванні «Схід».

 

Учора РФ атакувала Слов’янськ, Херсон та Миколаївщину. По населених пунктах російська армія запускала безпілотники та ракети С-300 і здійснювала обстріли з артилерії.

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