Візит до Будапешту

Папа Римський в Угорщині може посприяти миру в Україні

Опубліковано:

Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск © Andrew Medichini / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
1 хв

Йдеться про запланований на 28-30 квітня візит Папи Римського Франциска в Будапешт, якім він може скористуватися для заклику до миру в Україні.

Реклама

Про це повідомляє ANSA, покликаючись на заяву державного секретаря Святого Престолу кардинала П’єтро Пароліна.

Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського «не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи», адже вона планувалася задовго до повномасштабної війни РФ проти в України.

«Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві», — пояснив держсекретар Ватикану.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у великодньому зверненні «Місту та світу» закликав світ докласти зусиль для припинення російсько-української війни.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Франциск принаймні двічі на тиждень називав Україну та її народ «мучениками» та використовував такі слова, як «агресія» та «звірства», щоб описати дії Росії, повідомляє Reuters.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: