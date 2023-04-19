Папа Римський в Угорщині може посприяти миру в Україні

Візит до Будапешту

Йдеться про запланований на 28-30 квітня візит Папи Римського Франциска в Будапешт, якім він може скористуватися для заклику до миру в Україні.

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Про це повідомляє ANSA, покликаючись на заяву державного секретаря Святого Престолу кардинала П’єтро Пароліна.

Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського «не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи», адже вона планувалася задовго до повномасштабної війни РФ проти в України.

«Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві», — пояснив держсекретар Ватикану.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у великодньому зверненні «Місту та світу» закликав світ докласти зусиль для припинення російсько-української війни.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Франциск принаймні двічі на тиждень називав Україну та її народ «мучениками» та використовував такі слова, як «агресія» та «звірства», щоб описати дії Росії, повідомляє Reuters.