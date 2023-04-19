Постачання зброї і техніки

«Петріоти» від США, Нідерландів та Німеччини вже прибули в Україну

Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

Реклама Читати продовження

Про це написав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Про те, що Україні потрібні системи «Петріот» глава оборонного відомства Олексій Резніков сказав ще в серпні 2021 року під час візиту до США.

«Тоді я вперше сказав нашим партнерам: «Нам потрібні "Петріоти"». Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо», – поділився спогадами міністр у твітері.

Також Резніков додав, що українські ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери дотримали слова.

Перші ракетні системи прибули ще вчора – «Петріоти» відправила Німеччина. Берлін також передав снаряди до цих зенітно-ракетних комплексів.