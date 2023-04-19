Президент Німеччини у Варшаві вибачився за дії нацистів

ПАРАЛЕЛІ ВІЙН

Варшава – «Нової війни в Європі не мало бути», — зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії, присвяченій 80-тій річниці повстання у Варшавському гетто.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Він став першим очільником Німеччини, який виступив біля меморіалу героям гетто. Взяти участь у церемонії його запросив польський президент Анджей Дуда. На пам'ятному заході також був присутній президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

«Сьогодні я стою перед вами та прошу у вас прощення за злочини, вчинені тут німцями», — сказав Штайнмаєр. Він подякував Польщі та Ізраїлю за примирення з німецькою нацією та назвав це «нескінченно цінним подарунком».

«Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в теперішньому та майбутньому», — підкреслив очільник ФРН.

Під час свого виступу Штайнмаєр також підкреслив підтримку Німеччиною України, яка стала жертвою найбільшої з завершення Другої світової війни, збройної агресії.

«“Ніколи знову!” — так звучить найважливіший урок історії Німеччини, і він означає, що в Європі ніколи не повинна була знову початися війна, подібна до російського вторгнення в Україну. Ніколи знову — це означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом із Польщею та іншими нашими союзниками. Ми підтримуємо Україну в гуманітарному, політичному і військовому відношенні», — запевнив німецький президент.

Нагадаємо, 24 жовтня Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснив перший офіційний візит в Україну після початку повномасштабної війни.