Південна Корея вперше заявила про готовність надати Україні зброю

підтримка союзників

Сеул розширить свою підтримку Києва, окрім гуманітарної та економічної допомоги, у тому випадку, якщо Україна зазнає широкомасштабної атаки РФ по цивільному населенню.

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Про це заявив південнокорейський президент Юн Сук Йоль, пише Reuters.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці», – пояснив Сук Йоль.

Хоча ще понад рік тому Південна Корея виключила можливість військової допомоги. Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів Сеул до цих пір намагався уникати протистояння з Росією через вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї, пише агентство.

«Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми будемо вживати найбільш адекватних заходів», – підкреслив лідер Південної Кореї.