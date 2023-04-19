США запровадили санкції проти мережі, яка допомагає Ірану виготовляти БпЛА

САНКЦІЇ США

Йдеться про одну фізичну та шість юридичних осіб, які діяли в рамках міжнародної мережі PASNA. Вона сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його дестабілізуючих військових програм.

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Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Зазначається, що фіктивні компанії і постачальники цієї мережі базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та КНР.

«Мережа, на яку сьогодні накладено санкції, закуповувала товари та технології для уряду Ірану та його оборонної промисловості та програми БПЛА. Міністерство фінансів продовжуватиме застосовувати свої санкції проти зусиль Ірану щодо закупівель військових засобів, які сприяють регіональній небезпеці та глобальній нестабільності», — зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

В рамках введених санкцій, усе майно вищезгаданих осіб, що знаходиться у США, буде заблоковано.

Нагадаємо, 20 березня нові санкції проти Ірану запровадила Австралія. Так у Канберрі відреагували на те, що Тегеран порушує права людини у власній країні та підтримує РФ у війні проти України. Фінансові обмеження та заборона на поїздки ввели проти 13 фізичних осіб та однієї організації, що займається виробництвом і постачанням безпілотників до РФ.

На початку березня США ввели санкції проти китайських компаній-постачальників деталей для іранських дронів.

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