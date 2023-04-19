США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму $325 млн

ПІДТРИМКА США

Вашингтон – Він включає в себе боєприпаси для «Хаймарсів», артилерійські снаряди і протитанкові засоби, необхідні для зміцнення захисників України на полі бою.

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Про надання підтримки повідомили сьогодні, 19 квітня у Пентагоні.

До нового пакету з озброєнням увійшли також більше ніж 9 млн боєприпасів до стрілецької зброї, чотири машини матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, діагностичне обладнання для ремонту транспорту, обладнання для безпеки портів і гаваней, запчастини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — йдеться у повідомленні Міноборони.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ, США надали допомогу Україні на понад $35 млрд.

Нагадаємо, 15 квітня у США повідомили, що виділять Україні додаткові 5 мільярдів доларів бюджетної підтримки.

4 квітня Вашингтон виділив $500 млн на короткострокову та більше $2 млрд на довгострокову допомогу Україні.