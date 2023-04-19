Українці зможуть отримувати пенсію за кордоном шляхом міжнародного переказу

Українці за кордоном

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

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Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном. Але за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування.

У міністерстві зазначають, що для отримання пенсій необхідно поштою надіслати відповідну заяву в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

«Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук», — йдеться у повідомлені.

Раніше президент України підписав закон, за яким жителі окупованих територій зможуть отримати пенсії.

До цього Пенсійний фонд запустив на своєму сайті електронний сервіс «Благодійні пожертви», який дозволить робити внески на виплату пенсій.

Нагадаємо, в результаті березневої індексації пенсії зросли майже на 20%. Тепер середній розмір пенсійних виплат в Україні складає 5,2 тис. гривень. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. В середньому пенсія зросла майже на 600 гривень.