Українці зможуть отримувати соцвиплати при народженні дитини за кордоном

Українці за кордоном

Документи на призначення відповідної допомоги можна буде подавати в українські органи соцзахисту дистанційно.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що постанову, якою врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які виїхали за кордон, рятуючись від війни вже ухвалив український уряд.

«Тепер один із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із нею батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини», — пояснив український омбудсман.

Раніше жінки, які народили дитину за кордоном, могли отримати допомогу лише після повернення в Україну. Усе через те, що вони мали особисто подавати документи до органу соцзахисту населення.

«Отже, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток», — резюмував Лубінець.

На початку квітня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть підписувати європейські документи Дія.Підписом.

До цього керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що США сприятимуть адаптації українського застосунку «Дія» в інших країнах. На проєкт вже виділили $650 000, повідомляє Axios.