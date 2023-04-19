ПІД ПРИКРИТТЯМ КУЛЬТУРИ

У Гельсінкі арештували ділянку та нерухомість Російського центру науки та культури

Гельсінкі – Центр є частиною м’якого впливу РФ, але цілком ймовірно, що він також використовується для шпигунської діяльності.

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Про це пише Helsingin Sanomat.

Це рішення пов’язано з санкціями ЄС. Центр є частиною м’якого впливу РФ, але цілком ймовірно, що він також використовується для шпигунської діяльності.

Протягом трьох тижнів судовий пристав визначить чи є земля та будівля центру під контролем особи, що потрапила під санкції.

Повідомляється, що ділянка та будівлі науково-культурного центру були заморожені ще в липні 2022 року, тому РФ розпоряджатися цим майном не може.

Крім того, Управління зі стягнення боргів арештувало сім квартир у фінській столиці. Вони пов'язані з відомством «Россотрудничество», яке потрапило під санкції і діє під егідою російського МЗС.

Також у березні було заморожено рахунок центру у фінському банку. Ще минулого літа стало відомо, що на діяльність цього науково-культурного центру впливає Служба зовнішньої розвідки РФ.

Нагадаємо, 5 квітня, Фінське Міністерство закордонних справ призупинило роботу Петрозаводського відділення генерального консульства в Санкт-Петербурзі на невизначений термін.