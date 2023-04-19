У РФ повідомили про атаку безпілотником по Брянській області

У будівлі військкомату міського округу Новозибків «частково вибиті шибки».

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Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, минулося без постраждалих. Богомаз звинуватив ЗСУ в тому, що це нібито вони атакували округ.

Українська сторона такі звинувачення не прокоментувала.

За кілька годин до цього російський губернатор заявив, що по селу Курковичі Брянської області здійснено обстріл. Там минулося без постраждалих, однак житловий будинок, господарська споруда та легковий автомобіль пошкоджені.