У Євросоюзі схвалили створення цивільної місії у Молдові

ДОПОМОГА МОЛДОВІ

Її мета — протидія гібридним загрозам з боку РФ.

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19 квітня посли ЄС дали зелене світло на її створення.

Про це повідомив у Twitter європейський редактор Радіо Свобода.

Журналіст зазначив, що міністри закордонних справ ЄС мають підтримати це рішення у понеділок, 24 квітня.

EU ambassadors just gave green light to the establishment of an EU civilian mission to #Moldova to help the country face hybrid threats from #Russia. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on Mon. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 19, 2023

Про те, що ЄС готує цивільну місію для Молдови ще на початку березня повідомляли у публікації Welt am Sonntag, покликаючись на власні джерела у дипломатичному колі. Журналісти тоді зазначили, що цю програму можуть запустити вже на початку літа. 22 березня Верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель розповів, що ця місії вже готується до реалізації.

Нагадаємо, 19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.

У лютому Мая Санду заявила, що РФ намагається повалити конституційний лад у Республіці. Також вона повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом логістики для організації росіянами диверсії у країні. Санду наголосила, що заяви президента Зеленського про плани РФ щодо дестабілізації Молдови підтвердили молдавські безпекові структури.

У середині березня стали відомі подробиці плану Кремля щодо Молдови. Москва планувала взяти під контроль Кишинів до 2030 року.