Флот РФ готує можливі диверсії на об’єктах критичної інфраструктури у Північному морі

У РАЗІ КОНФЛІКТУ З НАТО

Північне море – РФ картографує морські вітрові електростанції, газопроводи, енергетичні та інтернет-кабелі у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. І робить це за допомогою великої кількості військових та цивільних кораблів.

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Про це йдеться у спільному розслідуванні суспільних мовників чотирьох держав, повідомляє данський DR. Журналісти припускають, що під прикриттям наукової діяльності РФ проводить військову програму.

«Це стратегічний потенціал для Росії, який є дуже важливим і контролюється безпосередньо з Москви», — зауважив керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес.

«У разі конфлікту проти Заходу вони готові і знають, де діяти, якщо хочуть паралізувати данське суспільство», — підкреслив очільник контррозвідки Данії Андерс Хенріксен.

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За останнє десятиліття було виявлено 50 російських кораблів, знаходження яких у скандинавських водах викликало підозру в експертів. Деякі з них систематично з’являлись під час спільних навчань НАТО. Інші неодноразово перетинали місце підводного розташування важливих кабелів біля Норвегії, перш ніж їх виявили раптово розірваними, треті рік за роком запливали вглиб внутрішніх фіордів.

Одним із таких суден названо російське військово-морське судно «Адмірал Володимирський». Офіційно воно займається морськими дослідженнями, але також веде розвідувальну роботу. У листопаді минулого року корабель обійшов протоку Каттегат, не поділившись своїм місцезнаходженням із зовнішнім світом. Втім судно безперервно посилало радіоповідомлення на військово-морську базу РФ.

На основі перехопленого радіозв'язку мовники виявили, що «Адмірал Володимирський» протягом місяця плавав навколо Балтійського моря, Великого Бельту, Каттегату і Північного моря. Його маршрут проходив там, де знаходяться нинішні вітроелектростанції. Корабель був помічений і в місцях, де мають з'явитись майбутні системи відновлюваної енергетики. Коли журналіст та фотограф DR знайшли судно та наблизилися до нього на гумовому човні, на палубу корабля вийшли кілька чоловіків із закритими обличчями, був там і чоловік у формі в бронежилеті, озброєний російською військовою гвинтівкою.

Військовий на судні «Адмірал Володимирський» © DR

За словами експертів, метою місії «Адмірала Володимирського» була підготовка диверсії, щоб Росія мала можливість паралізувати, в тому числі, енергопостачання північно-західної Європи.

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«Це те, що роблять дослідницькі кораблі в рамках підготовки до великої війни з НАТО», — сказало ключове джерело в західній розвідці.

«Вони можуть виконувати конкретні місії, наприклад, закладати морські міни і картографувати трубопроводи, кабелі зв'язку та інші відповідні диверсійні цілі», — зазначає експерт з гібридних загроз в Норвезькому оборонному коледжі Озе Гільє Остенсен.

За словами експерта, у диверсійних цілях РФ може потенційно використати сотні кораблів.

«Якщо знищити значну частину енергетичної або комунікаційної інфраструктури на морському дні, цілим регіонам або секторам суспільства буде важко підтримувати свою діяльність», — зауважує експерт з морської інфраструктури в Університеті Копенгагена Тобіас Лібетрау.

Ані посольство РФ у Копенгагені, ані Міноборони Росії на запити мовників відповіді не надали. Відгукнувся лише посол Росії в Норвегії. У своєму письмовому коментарі він заявив, що «робота науково-дослідних суден затребувана і виконується в повній відповідності з міжнародним правом. Ця робота координується дипломатичними каналами».

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