Швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки нацистів — сенат США

Розслідування SWC

За даними бюджетного комітету сенату США, у банку було 99 рахунків, пов'язаних з високопоставленими нацистськими посадовцями в Німеччині або із членами афілійованих з нацистами груп в Аргентині.

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Про це повідомили на сайті американського уряду, покликаючись на звіти, опубліковані Бюджетним комітетом Сенату до Дня пам’яті жертв Голокосту.

Зазначається, що залучена банком для розслідування фірма AlixPartners ідентифікувала 21 обліковий запис високопоставлених нацистів зі списку SWC (Центр Симона Візенталя).

У банку були рахунки, що належали німецькому керівнику, якого судили та виправдали в Нюрнберзі, а також нацистському вченому, який перебував у в’язниці під час Нюрнберзького процесу. Рахунок у Credit Suisse також мав старший офіцер СС та представник нацистської компанії Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH.

«70 аргентинських рахунків з ймовірними зв'язками з нацистами були відкриті в Credit Suisse після 1945 року. Принаймні 14 із цих рахунків залишалися відкритими у ХХІ столітті, а деякі навіть у 2020 році», — йдеться у повідомлені.

Центр Симона Візенталя ще у 2020 році опублікував звіт, де пов'язав рахунки Credit Suisse зі списком 12 000 нацистів в Аргентині. Тоді у фінустанові заявили, що незалежна комісія експертів вже дослідила банк, але пообіцяли вивчити це питання ще раз.

Нагадаємо, 18 квітня президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не може скасувати заборону реекспорту озброєння, але виділяє кошти на відбудову України.