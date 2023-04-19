Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит»

кібербезпека

Він використовуватиме найсучасніші технології, такі як штучний інтелект і передову аналітику даних, щоб виявляти та своєчасно попереджати про кіберзагрози та інциденти на транскордонному рівні.

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У свою чергу, органи влади та відповідні структури зможуть більш ефективно та результативно реагувати на великі інциденти, йдеться на сайті Єврокомісії.

«Європейський кіберщит» буде загальноєвропейською інфраструктурою, що складатиметься з національних і транскордонних центрів безпеки (SOC) по всьому ЄС. Це організації, яким доручено виявляти кіберзагрози та реагувати на них.

Такі центри можуть запрацювати на початку 2024 року.

У рамках підготовчого етапу, у квітні 2023 року Комісія обрала із 17 держав-членів та Ісландії три консорціуми транскордонних операційних центрів безпеки (SOC).

Загальний бюджет усіх програм Закону ЄС про кіберсолідарність становить 1,1 мільярда євро.

Зазначимо, через війну в Україні, кількість кібератак в Європі зросла на 140%. Найбільше їх приходиться на країни, які відправляють зброю Києву. Саме на фоні цього Євросоюз вирішив виділити понад 1 млрд євро на захист від кібератак.

Нагадаємо, згідно з дослідженням The Guardian кібервійна Росії проти України значною мірою провалилася, тож хакери з РФ тепер переключилися на Польщу, країни Північної Європи та Балтії. У компанії Microsoft повідомили, що російські хакери здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах за перші шість тижнів цього року. Там зазначили, що цьогорічні атаки в Європі в основному були спрямовані на урядові установи з метою шпигунства.

За інформацією Politico, Кремль намагається відродити шпигунські мережі в ЄС.