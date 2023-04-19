Італійських суддів притягнуть до відповідальності через втечу з-під варти сина губернатора РФ

ВТІК ДО РФ

Мілан – Міністр юстиції Італії розпочав дисциплінарне стягнення проти трьох суддів. Вони ухвалили рішення про домашній арешт Артема Усса, якому загрожує екстрадикція до США. Через це йому вдалося втекти до Росії.

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Про це пише Reuters з покликанням на два джерела.

Сина губернатора Краснярського краю у США звинувачують у транспортуванні нафти з Венесуели всупереч санкціям і в банківському шахрайстві.

Підозрюваний покинув свій дім на околиці Мілана минулого місяця. Його електронна мітка подала сигнал тривоги, але Усс утік до того моменту, як поліція прибула до помешкання.

За даними правоохоронних органів Італії, до втечі можуть бути причетні спецслужби РФ.