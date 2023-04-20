Байден та фон дер Ляєн обговорили підтримку України та збереження стабільності у Тайвані

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 10 березня 2023 року

Темою телефонної бесіди президента США та очільниці Єврокомісії стала нещодавна поїздка пані Урсули до Китаю.

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Про це повідомили в Адміністрації американського президента.

Обидва лідери говорили про спільну відданість дотриманню заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та практики чесної торгівлі.

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Вони підтвердили зобов’язання США та ЄС забезпечити необхідну фінансову та безпекову допомогу Україні. Лідери також домовилися продовжувати тісну співпрацю аби змусити Кремль заплати за розв’язану агресію.

Крім того, Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн підтвердили важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Також вони обговорили поточні спільні зусилля для прискорення переходу до чистої енергетики.