Близько 700 авіарейсів в Німеччині скасують через страйки

протести профспілок

Сьогодні і завтра термінали вильоту в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга та Кьольна-Бонна будуть практично порожніми – профспілки продовжують бойкотувати задля підвищення зарплат.

Реклама Читати продовження

Про це пише Reuters.

Профспілка Verdi заявила, що веде переговори з асоціацією авіаційної безпеки BDLS про підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни, але прориву поки що не видно.

У п'ятницю бойкот планують розширити – члени Verdi закликали співробітників служби безпеки в аеропорту Штутгарта приєднатися до страйків, що спонукало аеропорт скасувати всі вильоти.

Профспілка EVG Німеччини також закликала до загальнонаціонального страйку транспортників у п’ятницю, серед постраждалих компаній – національний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Загалом, у протесті візьмуть участь 50 компаній, страйк триватиме з 3:00 до 11:00 за місцевим часом. За повідомленням залізничників і транспортників, очікуються значні збої в русі транспорту.

Висока інфляція в найбільшій економіці Європи спровокувала хвилю страйків в останні місяці. Зокрема, наприкінці березня в Німеччині розпочався масштабний бойкот транспортників. Його ініціювали дві профспілки – Verdi і EVG. Перша вимагає збільшення зарплатні на 10,5 відсотка, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Представники союзу EVG намагаються отримати підвищення зарплати працівників німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менше, ніж на щомісячних 650 євро.