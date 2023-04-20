В СБУ розповіли подробиці щодо ракетного удару по аеродрому «Канатове»

Свавілля військових

Йдеться про масований ракетний обстріл аеродрому на Кіровоградщині, який війська РФ здійснили 23 липня 2022 року.

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За даними СБУ, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих українських військовослужбовців. Останні намагалися забрати літак РФ на тлі нібито згоди російського пілота перейти на бік України.

«Під час цієї "операції", що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу ЗС РФ здійснити обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області», — зазначили у відомстві.

Внаслідок ракетного удару РФ загинув командир військової частини і ще 17 українських захисників зазнали поранень. Також були знищені 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга, техніка та будівлі в районі аеродрому «Канатове» зазнали значних пошкоджень.

«Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки», — йдеться у повідомлені СБУ.

Проти військових вже відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.