Генсек НАТО приїхав до Києва вперше за час повномасштабної війни

візит генсека

Єнс Столтенберг вшанував пам’ять загиблих бійців на Михайлівській площі, відвідав Бучу, взяв участь у Міжнародному саміті міст та регіонів та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Український президент разом з генсеком обговорили чотири основних питання, перше з яких – завтрашнє засідання «Рамштайн». Зеленський зазначив, що Київ очікує від партнерів збройної підтримки.

«Друге – звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки», – йдеться в повідомленні президента.

Зеленський заявив, що «немає жодного об’єктивного бар’єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс». За словами президента, безпеку євроатлантичного простору неможливо уявити без України і «люди це розуміють».

Єнс Столтенберг © The Kyiv Independent

Столтенберг та Зеленський AP

Столтенберг та Зеленський AP

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу запевнив, що влітку на саміті у Вільнюсі обговорять питання членства України в НАТО.

«Це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні», – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у межах свого візиту до України, відвідав Бучу © Анатолій Федорук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у межах свого візиту до України відвідав Бучу © Анатолій Федорук

Законне місце України — в євроатлантичній сім’ї, наголосив генсек.

«Заслужене місце України в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – сказав Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України, сказавши, що наразі союзники по НАТО підготували десятки тисяч українських військових і надали 65 мільярдів євро (71,31 мільярда доларів) військової допомоги.

«НАТО підтримує вас сьогодні, завтра і скільки завгодно», — заявив Столтенберг перед тим, як запросити Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі в липні.