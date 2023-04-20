Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 «Леопардів 2»

Постачання зброї і техніки

Поставка відбудеться на додачу до 100 вживаних танків «Леопард 1», які Копенгаген пообіцяв раніше.

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Про це повідомили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, пише видання dr.dk.

«Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються разом з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків «Леопард 2», які є ще більшими, ніж «Леопард 1». Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим», – пояснив Поульсен.

За його словами, до кінця цього року щонайменше 80 танків «Леопард 1» потраплять в Україну і «зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається». А «Леопарди 2» поставлять на початку 2024 року.

В. о. міністра оборони каже, що на даному етапі немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом.

«Ми будемо спостерігати за затяжним конфліктом, і тому важливо дати чіткий політичний сигнал, що ми солідарні з українським народом», – наголосив Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, на початку квітня Данія та Норвегія уклали угоду про постачання восьми тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Боєприпаси постачатимуть разом з установками «Цезар».