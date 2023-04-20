СНАРЯДИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги

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В рамках цієї допомоги Україні Естонія відправить також 155-мм снаряди
В рамках цієї допомоги Україні Естонія відправить також 155-мм снаряди © МО Естонії
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Таллінн – До нього увійдуть 155-мм снаряди, прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї. 

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Відповідне рішення ухвалив у четвер уряд Естонії. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Ханно Певкур.

Очільник Міністерства оборони також зазначив, що  допомогу Таллінна він обговорить завтра більш детально зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим на зустрічі у форматі «Рамштайн». 

«Лідери ЄС вирішили надіслати 1 мільйон артилерійських боєприпасів до України . Ми повинні зробити це зараз. Ми робимо свою частину. Просто вирішили відправити боєприпаси в Україну якомога швидше. Як каже Володимир Зеленський, свобода повинна бути озброєна краще, ніж тиранія», — зазначила у Twitter прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. 

Нагадаємо, у середині березня Естонія повідомила, що відправить Києву новий пакет військової допомоги на понад €494 тисячі. 

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