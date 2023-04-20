Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги

СНАРЯДИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

В рамках цієї допомоги Україні Естонія відправить також 155-мм снаряди

Таллінн – До нього увійдуть 155-мм снаряди, прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

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Відповідне рішення ухвалив у четвер уряд Естонії. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Ханно Певкур.

Очільник Міністерства оборони також зазначив, що допомогу Таллінна він обговорить завтра більш детально зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим на зустрічі у форматі «Рамштайн».

Made a decision and informed new 🇪🇪gov, that @MoD_Estonia will send 155mm shells to 🇺🇦 as our share of 🇪🇺 1 million rounds to 🇺🇦. Additionally night vision and 5.56mm ammunition for UA Army. Will discuss more closely 🇪🇪 help to 🇺🇦 with @oleksiireznikov tomorrow in Ramstein. — Hanno Pevkur (@HPevkur) April 20, 2023

«Лідери ЄС вирішили надіслати 1 мільйон артилерійських боєприпасів до України . Ми повинні зробити це зараз. Ми робимо свою частину. Просто вирішили відправити боєприпаси в Україну якомога швидше. Як каже Володимир Зеленський, свобода повинна бути озброєна краще, ніж тиранія», — зазначила у Twitter прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

EU leaders decided to send 1 million rounds of artillery ammunition to #Ukraine.



We must put it in practice now.



We do our part. Just decided to send ammunition to Ukraine ASAP.



Freedom must be armed better than tyranny as @ZelenskyyUa says.



Everyone must do their fair share. https://t.co/0oZp8o9STB — Kaja Kallas (@kajakallas) April 20, 2023

Нагадаємо, у середині березня Естонія повідомила, що відправить Києву новий пакет військової допомоги на понад €494 тисячі.