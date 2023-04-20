Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ

ДИПЛОМАТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

Київ – Це рішення було ухвалено 73 голосами «за».

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він також зазначив, що міська рада столиці звернулася до Кабміну щодо повернення майна дипустанови РФ до власності України.

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Нагадаємо, 19 квітня у Гельсінкі арештували ділянку та нерухомість Російського центру науки та культури. Центр є частиною м’якого впливу РФ, але цілком ймовірно, що він також використовується для шпигунської діяльності.