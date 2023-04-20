Латвія планує оголосити 9 травня днем пам’яті жертв війни в Україні

ВШАНУВАННЯ ЗАГИБЛИХ

Рига – Відповідний законопроєкт запропонували депутати Об'єднаного списку. 20 квітня Сейм передав цей документ на розгляд комісіям.

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Про це повідомляє Delfi.

Закон передбачає, що в цей день державні та муніципальні органи не організовують масові розваги та святкування, а також не дають дозвіл на проведення громадських заходів.

Органи самоврядування також зможуть забороняти мітинги, ходи та пікети, якщо їхня ціль не відповідає характеру дня пам’яті.

Також передбачено, що у цей день біля будівель буде вивішений державний прапор Латвії у траурному оформленні. На вежі Ризького замку, головній будівлі Сейму та Кабінету міністрів також вивісять український прапор у траурному оформленні.

Варто зазначити, що 9 травня 2022 року у Латвії було оголошено днем пам’яті загиблих в Україні. Тоді у країні обмежили сторонні заходи та заборонили використання піротехнічних виробів.