ВШАНУВАННЯ ЗАГИБЛИХ

Латвія планує оголосити 9 травня днем пам’яті жертв війни в Україні

Опубліковано:

Прапори Латвії та України
Прапори Латвії та України © Zane Bitere, LETA
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Рига – Відповідний законопроєкт запропонували депутати Об'єднаного списку. 20 квітня Сейм передав цей документ на розгляд комісіям.  

Реклама

Про це повідомляє Delfi. 

Закон передбачає, що в цей день державні та муніципальні органи не організовують масові розваги та святкування, а також не дають дозвіл на проведення громадських заходів. 

Органи самоврядування також зможуть забороняти мітинги, ходи та пікети, якщо їхня ціль не відповідає характеру дня пам’яті.  

Також передбачено, що у цей день біля будівель буде вивішений державний прапор Латвії у траурному оформленні. На вежі Ризького замку, головній будівлі Сейму та Кабінету міністрів також вивісять український прапор у траурному оформленні. 

Варто зазначити, що 9 травня 2022 року у Латвії було оголошено днем пам’яті загиблих в Україні. Тоді у країні обмежили сторонні заходи та заборонили використання піротехнічних виробів. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: