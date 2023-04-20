Мешканка Херсона розповіла в Конгресі США про воєнні злочини РФ

ЖАХИ ОКУПАЦІЇ

Вашингтон – Російські військові били 57-річну українку, погрожували їй зґвалтуванням та змушували копати собі могилу.

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Історія Любові стала одним із двох свідчень на слуханнях американських законодавців щодо воєнних злочинів РФ.

Про це пише CNN.

Свою історію в американському Конгресі розповів також 16-річний Роман. Юнака примусово перевезли до Росії та помістили до родини, що намагалася його «перевиховати».

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Свідчення на слуханнях дав також генеральний прокурор України Андрій Костін. Він розповів, що його відомство зареєструвало близько 80 000 випадків потенційних воєнних злочинів РФ. За їхнє скоєння українські суди засудили 31 росіянина.

«Це більше, ніж воєнні злочини. Це більше, ніж злочини проти людства. Те, що ми спостерігаємо в Україні, — це геноцид», — зазначив голова комітету закордонних справ Майкл МакКол.

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