Українці за кордоном

Отриману за кордоном допомогу більше не потрібно декларувати в Україні

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Волонтери допомагають українцям, які приїхали в Німеччину. Залізничний вокзал у Берліні, Німеччина, 8 березня 2022 р.
Волонтери допомагають українцям, які приїхали в Німеччину. Залізничний вокзал у Берліні, Німеччина, 8 березня 2022 р. © Michael Sohn / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада Україні. 

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ухвалений Верховною Радою Закон України №7632, серед іншого, врегульовує питання щодо звільнення від подачі звітності про майновий стан на доходи осіб, які отримували доходи у формі матеріальної допомоги від іноземних держав або іноземних благодійних організацій. Отже, фізичні особи, громадяни України, які вимушені були виїхати за кордон, звільняються від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вони отримали "пільговані" доходи», — розповів український омбудсман.

Він зауважив, що зараз подавати декларацію до української податкової повинні лише податкові резиденти України.

«Хто такий податковий резидент визначається у Податковому кодексі України:

• юридичні особи та їхні відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

• дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

• фізособа-резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні», — пояснив Лубінець.

Він додав, що українці, які і досі отримують доходи з України повинні декларувати їх за законами тієї країни, де вони стали податковими резидентами.

Раніше у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомляли, що під час дії воєнного стану українцям не потрібно декларувати допомогу від інших країн та міжнародних організацій. Однак, грошову допомогу від України декларувати потрібно.

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