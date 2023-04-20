Президент України вручив меру Парижа відзнаку «Місто-рятівник»

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Таким чином Володимир Зеленський відзначив лідерство Парижа у енергетичній підтримці України.

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Про це повідомили в Офісі президента України.

Почесну українську відзнаку президент передав очільниці французької столиці Анн Ідальго під час Міжнародного саміту міст та регіонів у Києві.

«Я вдячний кожному й кожній, хто нам допомагав! А особливо хотів би відзначити сьогодні допомогу Парижа, який цією зимою став одним із лідерів енергетичної підтримки України, який консолідовано зібрав партнерів у такий "енергетичний Рамштайн". Я дуже дякую. Ця зустріч була в Парижі, потім наші партнери постачали відповідне обладнання, яке нам допомагало – абсолютно всім людям, громадам – зберегти світло життя», — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що спеціальну відзнаку для міст-рятівників уже отримали багато міст у Європі.

«Я вдячний всім нашим партнерам. І для мене сьогодні також буде честь передати таку відзнаку саме за велику енергетичну підтримку меру Парижа пані Анн Ідальго на знак вдячності за підтримку парижан для України й українців. Дуже дякую вам, і Франції, і Президентові, і також дякую всім парижанам, які підтримують», — наголосив Зеленський.

Із серпня 2022 року Франція вже передала Україні у якості гумдопомоги 22 вантажі енеробладнання загальною вагою 183 тонни.

Президент України Володимир Зеленський та мер Парижа Анн Ідальго.