вуличні протести

Не дивлячись на вуличні протести, французький президент продовжить свої візити країною.

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У невеликому селі Мюттершольц в Ельзасі з населенням дві тисячі осіб Еммануеля Макрона зустріли з протестами. Люди свистіли та «барабанили по кастрюлях І сковорідках».

«Не каструлі забезпечать прогрес Франції. Ці протестувальники не висловлюють поглядів всього суспільства», – сказав президент країни.

Під час поїздки на схід Франції Макрона освистали незадоволені громадяни © LUDOVIC MARIN / AFP

Еммануель Макрон заявив, що «не очікував нічого іншого, крім невдоволення у відповідь на проведення пенсійної реформи».

«Але є конституція і є президент, який ухвалює рішення. Є парламент, який ухвалює або не ухвалює законопроекти. Все дуже просто», – наголосив лідер.

Місцеві жителі Селестату в регіоні Ельзас скандували гасла, зокрема «Макрона у відставку!», пише Le Monde. Один із місцевих жителів звинуватив президента в «корумпованості уряду», на що Макрон сказав, що такі звинувачення «несправедливі». На запитання журналіста, як він почувається, президент відповів: «У мене було й гірше».

Під час поїздки на схід Франції Макрона освистали незадоволені громадяни © FREDERICK FLORIN / AFP

Однак були й прихильники Макрона, які підбадьорювали президента зі словами «Продовжуй». Президент Франції прокоментував місцевим ЗМІ: «Є люди, які не щасливі. Кожен повинен мати свободу висловлюватись. Після цього країна має йти вперед».

Кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу.

Нагадаємо, останніми місяцями у Франції не вщухали протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.