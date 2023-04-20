Розвідка Нідерландів: Китай займається шпигунством і незаконно добуває космічні технології

космічна галузь

У майбутньому КНР буде активно розвивати космічну галузь, запускаючи супутники, і військову, бо може скоро налагодити серійне виробництво авіаносців.

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Про це повідомляє Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) у річному звіті.

В документі значиться, що КНР зможе запускати до 100 супутників на рік, тоді як у 2020 році таких пусків було 40. Це може статися вже у найближчому майбутньому. Розробляють у КНР і протисупутникову зброю.

І роблять це нерідко в обхід санкцій, зосереджуючись на авіатехнічній та морській промисловостях, які є у Нідерландах, особливо їх цікавлять напівпровідники.

Для цього, за словами розвідників, Китай використовує шпигунство, зв’язки з інсайдерами в нідерландських компаніях, які займаються напівпровідниками, або купують такі організації.

« Китай хоче далі розвивати та розширювати військові технології... Крім того, Китай також хоче піти далі і перетворитися на провідну політичну та економічну наддержаву, яка працює в галузі техніки та науки... Китай працює і над модернізацією збройних сил. Для цих цілей використовує найсучасніші технології, якими країна ще не володіє (не має власних розробок – ред.). Потрібні знання та технології Китай намагається здобути через свої розвідувальні служби за кордоном. За кількістю технологій Нідерланди привабливі для Китаю», – йдеться у звіті.