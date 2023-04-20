СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад ₴144 млн

АТ «Укртрансгаз»

Йдеться про арешт 18 млн кубометрів газу у сховищах АТ «Укртрансгаз», який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського намагалися відчужити для уникнення санкцій РНБО.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ», — йдеться у повідомлені.

У реалізації оборудки олігарху допомагали приватні нотаріуси та держреєстратори.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Раніше СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

До цього президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського. Запроваджені санкційні обмеження, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження операцій з цінними паперами, заборону набуття у власність земельних ділянок, позбавлення державних нагород, скасування офіційних візитів та переговорів.

Новинський — російський бізнесмен, який переїхав в Україну на початку 2000-х. Він фінансував діяльність РПЦ в Україні та неодноразово з'являвся у ЗМІ разом з представниками російської православної церкви. Новинський є акціонером компанії «Метінвест» та співвласником заблокованого нині телеканалу «Наш».