Символ жахів війни: фото з Маріуполя відзначили нагородою World Press Photo-2023

ДОКАЗ ЗЛОЧИНІВ РФ

Робота українського фотографа Євгена Малолєтки стало найкращим фото цього року. На світлині, зробленій 9 березня 2022 року, зображено смертельно поранену вагітну. Жінку несуть зруйнованою внаслідок російської атаки територією пологового будинку в Маріуполі.

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32-річна Ірина Калініна померла від отриманих травм через півгодини після того, як народила бездиханне тіло свого малюка, якого назвали Мироном.

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«Для мене це момент, який я весь час хочу забути, але не можу. Ця історія назавжди залишиться зі мною», — сказав Євген Малолєтка.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами виконавчого директора World Press Photo Foundation Джуман Ель Зейн Хурі, усі члени журі одностайно вирішили присудити перемогу українському фотографу. Адже це фото є мовчазним свідченням того, що війна впливає не на одне, а на кілька поколінь.

«Важливо, що всі знімки, які ми робили в Маріуполі, стали доказами воєнного злочину проти українців», — зазначив Євген Малолєтка.

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