Сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – Reuters

виступ президента

Звернення президента України до депутатів відбудеться по відеозв’язку на запрошення групи дружби між офіційними Мехіко та Києвом.

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Про це пише Reuters.

Раніше уряд Мексики заявляв, що хоче зберігати нейтралітет у конфлікті, тоді деякі прихильники України критикували лівого президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він висловив сумнів щодо поставок європейської зброї Києву.

Тим не менш, Мехіко проголосувало разом із Сполученими Штатами та іншими західними країнами за низку основних резолюцій ООН, які критикують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Президент Німеччини та посол США в Мексиці були серед дипломатичних союзників, які намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України проти Росії.

Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних суперечок у Конгресі.

Минулого року посол Росії в Мехіко заявив законодавцям, що Мексика ніколи не буде виконувати накази від «дядька Сема», що спонукало американського посла закликати Мехіко підтримати Київ.