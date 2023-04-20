Україні знадобиться понад 10 років для розмінування своїх сільськогосподарських угідь

Наслідки війни

Загалом зараз потенційно забруднено мінами близько 174 тис. км2 української землі.

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Про це повідомили в українському уряді, покликаючись на заяви міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко та міністерки економіки України Юлії Свириденко під час Міжнародного саміту міст і регіонів в Києві.

«На сьогодні ми зіткнулися з великою проблемою, яку нам продовжує залишати ворог – це тотальне замінування територій, і чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово-окупованій території, тим більша площа замінування. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток, як в будинках, так і на об’єктах критичної інфраструктури. Навіть у дитячих кімнатах та школах. Також мінуються лінії електропередач і газогони», — наголосив очільник МВС.

Він також зауважив, що наразі заміновано близько 30% території України.

«ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тисяч, а Національною гвардією – 27 тисяч», – розповів Клименко.

Він нагадав, що наразі в Україні діє Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування, який був створений при Міністерстві внутрішніх справ.

«Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків», — резюмував глава МВС.

Водночас міністерка економіки України зазначила, що для гуманітарного розмінування українських територій потрібно в десятки разів більше фахівців, ніж є зараз. Вона додала, що український уряд розраховує, що країни-партнери допоможуть із навчанням саперів.

«В Україні потенційно забрудненими є близько 174 тис. квадратних кілометрів землі. Це земля, яка є джерелом їжі для близько 81 мільйона людей у всьому світі. Це надзвичайно великий обсяг роботи, виконати яку Україна може лише за умов надзвичайно ефективної організації і лише за допомоги світової спільноти», — зазначила Свириденко.