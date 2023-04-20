У Державному космічному агентстві пояснили ймовірну причину виникнення спалаху над Києвом

НЕВІДОМИЙ ОБ'ЄКТ

Київ – Інфразвукові засоби зареєстрували на території України високоенергетичну звукову подію. Місце епіцентру вибуху знаходиться на Київщині.

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Про це повідомили у Державному космічному агентстві України.

Фахівці припускають, що спалах над Києвом пов’язано зі входом в атмосферу Землі космічного тіла.

«Небесне тіло, яке до входу в атмосферу Землі називається астероїдом, коли входить в атмосферу Землі, називається метеорит, а коли горить яскравою кулею, то називають болід. Тобто ми маємо справу саме з таким небесним тілом. Інша справа, які його розміри та яка загроза від такого типу астероїдів може бути», — розповів в телемарафоні незалежний експерт з питань космічної діяльності Андрій Колесник.

Нагадаємо, вчора близько десятої вечора в небі над столицею спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. Для уникнення жертв від падіння на землю уламків супутника на Київщині оголосили повітряну тривогу.

Спочатку начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією, це «явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA». Але це спростували. Представник NASA заявив, що, схоже, виникла певна плутанина щодо попередньої заяви агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника.