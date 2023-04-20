яскраве світіння

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У небі над Києвом виник невідомий спалах – представники NASA спростували припущення про падіння їх супутника

Деякі науковці вважають, що це був метеор.

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Учора близько десятої вечора в небі над столицею спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. У Київській ОВА написали, що «сили ППО напоготові».

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією, це «явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA».

А повітряну тривогу оголосили для уникнення жертв від падіння на землю уламків супутника.

Таку версію спростували – представник NASA заявив, що, схоже, виникла певна плутанина щодо попередньої заяви агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника. Про це пише Reuters.

Однак, на той час супутник ще не увійшов в атмосферу планети Земля і, в будь-якому разі, траєкторія його падіння дуже далека від України. У науковій спільноті The Alpha Centauri гадають, що сяйво міг спричинити великий вогняно-яскравий метеор – болід.

Таку інформацію написали і в командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Мовляв «спалахи на містом Київ пов’язані із падінням супутника/метеорита», однак ці дані уточнюються.