У Польщі будують багаторівневу систему ППО на українському досвіді

Протиповітряна оборона

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна вже «дуже просунулась» у будівництві протиповітряної та протиракетної оборони.

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Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa, покликаючись на заяву очільника польського Міноборони.

Під час відвідування військових навчань польському аеродромі Радом Блащак зазначив, що на озброєнні Польщі вже є ракетні системи "Патріот", британські ракети CAMM.

«У нас також є "Перун" (агл. Piorun — ред.), тобто комплекси протиповітряної та протиракетної оборони дуже малої дальності. Кріт того, ми також інтегруємо систему для боротьби з безпілотниками. Наша мета — побудувати окремі рівні (систему протиповітряної оборони — ред.), щоб вони були інтегровані та складали справді цілісну систему», — зазначив міністр оборони.

Він також додав, що досвід ЗСУ під час повномасштабної війни РФ проти України «відіграє справді важливу роль у створенні польської системи ППО».

У виданні зазначили, що наразі Польща відходить від пострадянської військової моделі, в якій за протиповітряну оборону відповідали як підрозділи ППО, так і сухопутні війська, що викликало між ними конкуренцію.

«Сьогодні ми маємо єдину цілісну систему, немає суперництва між сухопутними військами та авіацією», — розповів Блащак.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький розповів, що Польща хоче виробляти в себе снаряди зі збідненим ураном. Він також розповів, що не пізніше червня Варшава отримає 14 танків «Абрамс», які вона замовила в США на зміну старій і пострадянській техніці, переданій Києву. Прем’єр додав, що Польща загалом закупила 250 найсучасніших «Абрамсів» і 116 модернізованих танків.

Також в країні планують створити академію «Хаймарс». У навчальному закладі планують проводити навчання щодо використання та обслуговування цієї артилерійської системи.