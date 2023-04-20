У Франції схвалили резолюцію щодо примусового вивезення українських дітей до РФ

ЗЛОЧИНИ РФ

Французький Сенат закликав Європейський Союз зібрати докази примусового переміщення українських дітей до Росії, а також запровадити санкції щодо причетних до цих злочинів.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«У резолюції засуджується депортація українських дітей Росією та дії самої РФ, яка в адміністративний спосіб масово натуралізує, змінює імена та походження дітей, викрадених з України», — розповів український омбудсман.

Він додав, що цю резолюції ініціював французький сенатор Андре Гаттолен.

«Сподіваюся спільними зусиллями будуть розширені санкції проти осіб, відповідальних за депортацію українських дітей. Перша хвиля санкцій щодо цього питання вже є у 10-му санкційному пакеті ЄС, ухваленому наприкінці лютого», — зазначив Лубінець.

За даними Euractiv, Гаттолен виступив з ініціативою щодо реакції Франції на вивезення українських дітей до РФ влітку 2022 року. Необхідність схвалення резолюції він пояснював необхідністю «пролити світло на злочини Москви, які на той час були далеко поза увагою».

За словами французького сенатора, ця резолюція, яка не має правового значення, має сприяти посиленню тиску на російський режим, який «робиться все, щоб приховати цих дітей».

«Мета резолюції також полягає в тому, щоб попросити Європейський Союз і країни-члени якомога більше сприяти збору інформації та розвідданих. Ми можемо ідентифікувати потоки населення до Росії за допомогою супутникових знімків, перевірити Інтернет чи телефонне з’єднання», – пояснив Гаттолен.

Він також наголосив на необхідності конкретної ідентифікації кожної української дитини, примусово перевезеної до Росії.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російську уповноважену з прав дитини Марію Льову-Бєлову. Омбудсманку та президента РФ звинувачують у воєнному злочині, а саме примусовій депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Згодом примусову депортацію українських дітей до РФ засудили у Польщі.

Також 49 країн світу та ЄС засудили Росію за спробу виправдати депортацію українських дітей на Радбезі ООН у квітні 2023 року. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запустила у роботу спільну з Польщею ініціативу з репатріації українських дітей із РФ.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.