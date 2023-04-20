смертоносне скупчення

У Ємені через тисняву в школі загинули щонайменше 85 людей

Це одне із найсмертоносніших скупчень у країні за останнє десятиліття.

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Про це пише Euronews.

У столичній школі понад 322 людей зазнали поранень під час збору коштів від благодійної організації під час священного місяця Рамадан.

Серед загиблих є діти, і близько 50 постраждалих перебувають у важкому стані, сказав один представник служби безпеки Хуті на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені говорити зі ЗМІ.

Одні з очевидців стверджують, що бойовики Хуті стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп, і, ймовірно, влучили в електричний дріт, що призвело до вибуху. Звуки налякали натовп і в школі почалася паніка.

У Ємені через тисняву в школі загинули щонайменше 85 людей AP

На відео, яке транслював телеканал повстанців Аль-Масіра, видно завалені тіла та людей, які піднімаються один на одного, намагаючись звільнити собі дорогу.

Дехто намагається відштовхуватися і звільнити простір перед обличчям, щоб дихати, а решта тіл повністю поглинені щільним натовпом. Також видно, як озброєні бійці у військовому спорядженні штовхають людей.

Високопоставлений чиновник Хуті пояснює катастрофу "перенаселеністю" на вузькій вулиці, що веде до школи. Коли двері відчинилися, натовп кинувся вгору по сходах, що ведуть до ігрового майданчика, на якому планувалось проведення благодійної акції, сказав голова Вищого еволюційного комітету Хуті Мохаммед Алі аль-Хуті.

Постраждалих доправили до найближчих лікарень, а організаторів заходу заарештували, йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ. Родичі зібралися перед місцевою лікарнею, щоб дізнатися про стан близьких, але силовики не пустили їх у будівлю, зазначив журналіст AFP.

Розпочато розслідування причин аварії.