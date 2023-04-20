Єврокомісія пропонує €100 млн, якщо 5 країн ЄС скасують аграрні обмеження щодо України

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО

Аграрії п’яти країн можуть отримати від ЄС 100 млн євро, якщо скасують аграрні обмеження щодо України.

Йдеться про пакет фінпідтримки аграріїв п’яти європейських країн від ЄС, який Єврокомісія готова надати в обмін на скасування обмежувальних заходів щодо українських сільськогосподарських товарів.

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Про це повідомили в Міністерстві економіки України, покликаючись на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса після зустрічі з представниками України та країнами-членами ЄС, які обмежують експорт української агропродукції. Серед цих країн: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

18 березня стало відомо, що в ЄС готують пропозицію щодо фінпідтримки цих країн на €100 млн. Але подробиці щодо надання цієї допомоги донедавна не розголошували.

«Запропонований Комісією пакет ці країни отримають за умови скасування державами-членами своїх односторонніх заходів», — зазначив Домбровскіс.

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Він додав, що Єврокомісія розуміє важливість швидкого застосування спільного підходу ЄС. Домбровскіс наголосив, що односторонні рішення окремих країн можуть призвести до виникнення нових численних заборон, які поставлять під загрозу внутрішній європейський ринок.

«Комісія взяла до відома думки учасників. Ми домовилися продовжити політичні консультації найближчими днями щоб знайти швидке вирішення цієї проблеми», — резюмував віцепрезидент Єврокомісії.

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Тим часом в Чехії заявили, що в країні на бачать підстав для заборони імпорту українського продовольства.

За даними чеського інформагентства ČTK, нещодавня перевірка якості українського зерна, м’яса та яєць показала, що «для Чехії немає підстав забороняти імпорт цих продуктів, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни».

«Некула (міністр сільського господарства Чехії Зденек Некула — ред.) зазначив, що останніми днями з'являється багато дезінформації на тему імпорту сільськогосподарської продукції з України. Він нагадав, що до Чехії імпортовано лише 4 тис. тонн пшениці, що становить менше десятої відсотка внутрішнього виробництва. Пропозиції Чехії ввести заборону на імпорт з України він назвав популістськими», — зазначили у виданні.

Нагадаємо, 19 квітня Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт українського продовольства. При цьому країна залишили у силі дозвіл на транзит збіжжя з України.

Раніше в Міністерстві економіки України повідомили, що у ніч з 20 на 21 квітня Польща розблокує транзит українського збіжжя. Заборона на провезення польською територію українських сільськогосподарських товарів була запроваджена минулого тижня.

Також за даними Укрінформу, Європейська Комісія вже розпочала обговорення роботи «коридорів солідарності» з представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною.