Європарламент ухвалив перший закон щодо відстеження переказів криптовалют у ЄС

ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ

Закон підтримали 529 депутатів. Проти — 29. Ще 14 від голосування утрималися.

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Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Закон спрямований на те, щоб криптовалютні перекази завжди можна було відстежити, а підозрілі транзакції заблокувати. Інформація про джерело активу та його бенефіціара повинна «подорожувати» разом із транзакцією та зберігатися з обох сторін передачі.

Нові правила мають на меті зобов’язати постачальників послуг криптоактивів виявляти та зупиняти злочинні криптопотоки.

«Це закриє велику лазівку в нашій системі боротьби з відмиванням коштів і запровадить у ЄС найамбітніше законодавство щодо “travel rule” у світі на сьогоднішній день у повній відповідності до міжнародних стандартів», — зауважив співдоповідач Комітету з економічних і монетарних питань щодо передачі криптоактивів Ернест Уртасун.