ЄС призначить нового посла в Україні

ротація послів

Ним стане нинішня заступниця гендиректора з питань добросусідства і розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

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Про це пише видання EURACTIV з покликанням на внутрішню записку дипломатичної служби Євросоюзу.

На своїй нинішній посаді Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

Цей крок, на думку європейських чиновників, є ще одним сигналом підтримки зусиль Києва приєднатися до блоку під час боротьби з російською агресією.

«Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідні Києву для досягнення прогресу у вступі», — сказав EURACTIV посадовець ЄС.

Майбутній посол прокоментувала нову посаду, написавши у твітері, що це «велика нагорода і водночас величезний виклик».

Нинішній представник ЄС у Києві естонський дипломат Матті Маасікас обіймає посаду з 2019 року.

Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв Європейського Союзу у всьому світі.

Згідно зі стандартною практикою ЄС, дипломати блоку змінюються кожні чотири роки і призначаються главами Ради та Комісії за пропозицією головного дипломата ЄС.

Новопризначені зазвичай вступають на посаду у вересні того ж року.