Ізраїль припиняє екстрену репатріацію осіб з РФ та Білорусі

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Спрощена процедура для українців залишається без змін.

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Про це пише The Jerusalem Post.

Ця послуга пропонувала євреям-іммігрантам отримати без візи усі необхідні імміграційні послуги в одному місці в Ізраїлі. С початку повномасштабної війни така програма була запроваджена для олімів (іммігрантів) з України, пізніше вона стала доступа і для осіб з РФ та Білорусі.

За даними міністерства алії та інтеграції Ізраїлю, наразі зміни в програмі обумовлені різким скороченням прибуття іммігрантів з РФ та Білорусі. Тому замість експрес-послуг потенційним мігрантам доведеться чекати зустрічі з консулом у консульствах свої країн. Це може зайняти до пів року часу або навіть більше.

«У світлі триваючої війни в Україні: потенційні оліми з України та особливі гуманітарні випадки тих, хто прибуває з Росії, отримуватимуть обслуговування за форматом OSS (експрес-послуга )як це було до сьогодні», — зазначили у міністерстві.