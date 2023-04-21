Албанія скасовує безвіз для росіян

ДВЕРІ ЗАЧИНЕНО

Тирана – Аби відвідати цю країну у період з 1 травня по 30 вересня, громадяни РФ не потребували візи. Таким чином Тирана стимулювала розвиток туризму.

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Інформацію про скасування безвізового режиму для росіян, повідомило посольство Албанії в Росії.

У відомстві зазначили, що таке рішення обумовлено рішенням Ради міністрів Албанії від 20 квітня 2023 року.

Водночас, нагадаємо, що на початку місяця Албанія продовжила термін дії захисту українців до вересня. 5 квітня уряд держави вирішив продовжити терміни дії захисту громадян України та Афганістану, які полегшують перебування біженців з двох країн.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, безвіз для росіян скасували у Північній Македонії. Чорногорія скоротила термін перебування громадян РФ без візи до 30 днів, Казахстан — до 90.

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9 вересня ЄС схвалив призупинення спрощенного візовоого режиму з Росією. Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Чехія та Польща заборонили в'їзд туристам із Росії.