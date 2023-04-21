РАМШТАЙН-11

Безпрецедентний рівень оперативної сумісності з НАТО — Резніков про «Рамштайн–11»

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21 квітня розпочалося одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України
21 квітня розпочалося одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України © Олексій Резніков / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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21 квітня розпочалося одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України. Воно проходить на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

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Під час цієї зустрічі відбулося засідання «танкової коаліції». Україна, Німеччина та Польща підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2.  

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Німеччини Олексій Резніков. За його словами, це сприятиме зміцненню співпраці та можливостей українських захисників. 

«Сформований спільними зусиллями “броньований кулак” знищить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу», — зазначив міністр оборони. 

В рамках зустрічі на авіабазі Рамштайн також було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерствами оборони України та Естонії. Як Київ, так і Таллін мають спільні наміри — мир та безпека не тільки у своїх країнах, але й на усьому континенті, зазначив Резніков.  

«Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення. Я дякую народу Естонії та великому другу України Ханно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України», — написав міністр оборони України. 

Олексій Резніков також повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з агентством закупівель НАТО (NSPA). Це включатиме огляд національних закупівель та найкращі поради для МО України.  

«Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому», — зауважив Резніков. 

За словами міністра оборони, Україна вже де-факто є частиною простору безпеки Альянсу. Олексій Резніков висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО. 

Нагадаємо, перед початком «Рамштайн –11» з Резніковим зустрівся міністр оборони США Ллойд Остін. Він запевнив у подальшій підтримці Києва, яка триватиме «стільки, скільки потрібно».

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