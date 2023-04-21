Безпрецедентний рівень оперативної сумісності з НАТО — Резніков про «Рамштайн–11»

РАМШТАЙН-11

21 квітня розпочалося одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України. Воно проходить на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

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Під час цієї зустрічі відбулося засідання «танкової коаліції». Україна, Німеччина та Польща підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Німеччини Олексій Резніков. За його словами, це сприятиме зміцненню співпраці та можливостей українських захисників.

«Сформований спільними зусиллями “броньований кулак” знищить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу», — зазначив міністр оборони.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

В рамках зустрічі на авіабазі Рамштайн також було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерствами оборони України та Естонії. Як Київ, так і Таллін мають спільні наміри — мир та безпека не тільки у своїх країнах, але й на усьому континенті, зазначив Резніков.

«Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення. Я дякую народу Естонії та великому другу України Ханно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України», — написав міністр оборони України.

We signed a memorandum on cooperation between 🇺🇦 MoD & 🇪🇪 MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals - peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Олексій Резніков також повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з агентством закупівель НАТО (NSPA). Це включатиме огляд національних закупівель та найкращі поради для МО України.

«Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому», — зауважив Резніков.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance's assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.



I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

За словами міністра оборони, Україна вже де-факто є частиною простору безпеки Альянсу. Олексій Резніков висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО.

Нагадаємо, перед початком «Рамштайн –11» з Резніковим зустрівся міністр оборони США Ллойд Остін. Він запевнив у подальшій підтримці Києва, яка триватиме «стільки, скільки потрібно».