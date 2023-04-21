Велика Британія запровадила санкції проти п’яти осіб, пов’язаних з арештом Кара-Мурзи

В'ЯЗЕНЬ КРЕМЛЯ

Російський опозиціонер, який окрім громадянства РФ, має підданство Великої Британії, роками виступав проти політики Путіна. МЗС Сполученого Королівства закликало Росію негайно звільнити Володимира Кара-Мурзу.

Реклама Читати продовження

Про це пише The Guardian.

Під санкції Великої Британії потраплять суддя Олена Ленська, що погодила арешт Кара-Мурзи, а також слідчі, які брали участь в його ув’язненні — Денис Колесников і Андрій Задачін.

Обмеження також вводять проти агентів ФСБ Олександра Самофала і Костянтина Кудрявцева, які стежили за Кара-Мурзою до його отруєння в 2015 році.

«Поводження з боку Росії та засудження Володимира Кара-Мурзи вкотре демонструють її повну зневагу до основних прав людини», — зауважив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, 17 квітня російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії за критику Кремля. Його звинувачують у державній зраді та дискредитації армії РФ.

►Дивіться також: Російському опозиціонерові Володимиру Кара-Мурзі призначили 25 років ув’язнення