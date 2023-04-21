Віцепрем'єр Великої Британії подав у відставку на тлі звинувачень у булінгу

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

Підлеглі віцепрем'єр-міністра та міністра юстиції Великої Британії Домініка Рааба надіслали вісім офіційних скарг, де звинувачували його у агресивній поведінці на роботі.

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Про це повідомляє CNN.

Нещодавно було завершено розслідування щодо робочої поведінки Рааба, яке проводив незалежний слідчий Адам Толлі. Його відкрили через скарги працівників, а також на особисту вимогу віцепрем'єра.

«Я закликав провести розслідування і зобов’язався піти у відставку, якщо воно виявить будь-які факти знущань», — написав у твіттер Рааб.

У звіті слідчого, який був опублікований повністю після відставки віцепрем'єра зазначається що «він (Рааб — ред.) діяв у спосіб, який був залякуючим, у сенсі невиправданої та постійно агресивної поведінки під час роботи. Це також передбачало зловживання владою у спосіб, який підриває чи принижує».

У своїй заяві про відставку віцепрем'єр зазначив, що іде з посади, адже вважає, що «важливо тримати своє слово».

Водночас він наголосив, що розслідування «відхилило усі звинувачення, крім двох». Рааб звернув увагу на висновок слідчого, що протягом чотирьох з половиною років він «не лаявся і не кричав на когось, не кажучи вже про те, щоб кидати що-небудь або іншим чином фізично залякувати когось, а також не намагався навмисно принизити когось».

Британський чиновник також наголосив, що звіт створює «небезпечний прецедент у встановленні настільки низького порогу для знущань», і сказав, що його висновки є «недосконалими».

За даними Euronews, у деяких звинуваченнях, опублікованих у ЗМІ, йшлося про те, що Рааб створив культуру страху в різних державних департаментах.

«Одна газета повідомляла, що він (Рааб — ред.) кидав помідори зі свого салату в персонал, також стверджувалося, що йому дали прізвисько "Містер Сміттєспалювач", тому що він спалює співробітників», — зазначили у виданні.

З 2015 року Домінік Рааб обіймав кілька посад у британському уряді. Окрім посади віцепрем’єр-міністра, він також був міністром юстиції та лорд-канцлером в уряді прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Нагадаємо, 13 квітня британський парламент розпочав розслідування проти Сунака. Уповноважений парламенту зі стандартів підозрює прем’єр-міністра у можливому порушенні правил, що стосуються заповнення декларації інтересів.